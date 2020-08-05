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Абитуриентам из Крыма дадут сопровождение во время вступительной кампании

Украина, Киев, Среда 05 августа 2020 04:40
Абитуриентам из Крыма дадут сопровождение во время вступительной кампании
Фото: абитуриент (freepik)
Автор: Артур Родивилов

Выпускникам также помогут в прохождении через КПВВ

Крымским выпускникам, желающим продолжить обучение в материковой Украине, предоставят индивидуальное сопровождение. Это будет происходить в период вступительной кампании.

Об этом передает в Facebook представительство президента Украины в АР Крым.

Кроме того, в представительстве сообщают о необходимой помощи с переходом через КПВВ и предоставлением индивидуальной консультации.

"Вы всегда можете обратиться к нам за индивидуальной консультацией по адресу для обращений граждан г. Херсон, проспект Ушакова, 42; по телефону бесплатной "горячей линии": 0800502192; с помощью сети Skype - учетная запись: arkpredstavnictvo; электронному адресу: zvernennia@ppu.gov.ua ", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возможности вступления в украинские вузы жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма без сдачи Внешнего независимого оценивания.

Отметим, ранее языковый омбудсмен Тарас Креминь заявил, что его офис планирует создать курсы по изучению украинского языка за счет средств госбюджета.

Также он хотел бы, чтобы к процессу допуска людей из ОРДЛО в украинские вузы подключились спецслужбы, ведь, по словам Креминя, бывали случаи, что граждане, которые принимали участие в боевых действиях на стороне боевиков, могли попадать в списки соискателей.

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