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Абітурієнтам з Криму нададуть супровід під час вступної кампанії

Україна, Київ, Середа 05 серпня 2020 04:40
Абітурієнтам з Криму нададуть супровід під час вступної кампанії
Фото: абітурієнт (freepik)
Автор: Артур Родивилов

Випускникам також допоможуть в проходженні через КПВВ

Кримським випускникам, які бажають продовжити навчання в материковій Україні, нададуть індивідуальний супровід. Це буде відбуватися в період вступної кампанії.

Про це передає в Facebook представництво президента України в АР Крим.

Крім того, в представництві повідомляють про необхідну допомогу з перетином через КПВВ і наданням індивідуальної консультації.

"Ви завжди можете звернутися до нас за індивідуальною консультацією за адресою для звернень громадян м. Херсон, проспект Ушакова, 42; за телефоном безкоштовної "гарячої лінії": 0800502192; за допомогою мережі Skype - обліковий запис: arkpredstavnictvo; електронною адресою: zvernennia@ppu.gov.ua", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про можливість вступу в українські виші жителів тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму без здачі Зовнішнього незалежного оцінювання.

Зазначимо, раніше мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що його офіс планує створити курси з вивчення української мови коштом держбюджету.

Також він хотів би, щоб до процесу допуску людей з ОРДЛО в українські виші підключилися спецслужби, адже, за словами Креміня, бували випадки, що громадяни, які брали участь у бойових діях на боці бойовиків, могли потрапляти до списків претендентів.

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