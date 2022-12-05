Аби не замерзли комунікації. У Краматорську злили воду з системи опалення у 370 будинках

"Ситуація не проста. Щоб уникнути заморожування комунікацій, довелося спустити воду в системі опалення 370 багатоквартирних будинків", - заявив Гончаренко.

За його словами, це трапилось у зв'язку з перебоями електроенергії та мінусовою температурою повітря.

"До процесу підключені всі бригади та фахівці. Є сподівання, що на ранок буде позитивний результат", - додав очільник Краматорська.

Варто зазначити, що ще влітку влада прямо говорила, що на Донбасі опалення не буде і рекомендувала евакуюватися цивільному населенню.