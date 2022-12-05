Чтобы не замерзли коммуникации. В Краматорске слили воду из системы отопления в 370 домах

В понедельник, 5 декабря, Россия нанесла массовый ракетный удар по Украине. Из-за проблем с электроэнергией в Краматорске (Донецкая область) решили спустить воду в системе отопления 370 многоквартирных домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко.
"Ситуация не проста. Чтобы избежать замораживания коммуникаций, пришлось спустить воду в системе отопления 370 многоквартирных домов", - заявил Гончаренко.
По его словам, это произошло в связи с перебоями электроэнергии и отрицательной температурой воздуха.
"К процессу подключены все бригады и специалисты. Есть надежда, что к утру будет положительный результат", - добавил глава Краматорска.
Стоит отметить, что еще летом власти прямо говорили, что на Донбассе отопление не будет и рекомендовали эвакуироваться гражданскому населению.
Напомним, что в понедельник, 5 декабря, в результате очередного российского массированного удара по Украине есть попадание по энергетическим объектам.
В результате ракетных ударов по Украине 5 декабря зафиксировано попадание по энергетическим объектам в трех областях. Энергетики уже прикладывают максимум усилий по восстановлению в центральных областях Украины.
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