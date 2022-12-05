RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чтобы не замерзли коммуникации. В Краматорске слили воду из системы отопления в 370 домах

Фото: В Краматорске слили воду из системы отопления в 370 домах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 5 декабря, Россия нанесла массовый ракетный удар по Украине. Из-за проблем с электроэнергией в Краматорске (Донецкая область) решили спустить воду в системе отопления 370 многоквартирных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко.

"Ситуация не проста. Чтобы избежать замораживания коммуникаций, пришлось спустить воду в системе отопления 370 многоквартирных домов", - заявил Гончаренко.

По его словам, это произошло в связи с перебоями электроэнергии и отрицательной температурой воздуха.

"К процессу подключены все бригады и специалисты. Есть надежда, что к утру будет положительный результат", - добавил глава Краматорска.

Стоит отметить, что еще летом власти прямо говорили, что на Донбассе отопление не будет и рекомендовали эвакуироваться гражданскому населению.

Напомним, что в понедельник, 5 декабря, в результате очередного российского массированного удара по Украине есть попадание по энергетическим объектам.

В результате ракетных ударов по Украине 5 декабря зафиксировано попадание по энергетическим объектам в трех областях. Энергетики уже прикладывают максимум усилий по восстановлению в центральных областях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КраматорскДонецкая областьВойна в Украине