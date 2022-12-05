Чтобы не замерзли коммуникации. В Краматорске слили воду из системы отопления в 370 домах

"Ситуация не проста. Чтобы избежать замораживания коммуникаций, пришлось спустить воду в системе отопления 370 многоквартирных домов", - заявил Гончаренко.

По его словам, это произошло в связи с перебоями электроэнергии и отрицательной температурой воздуха.

"К процессу подключены все бригады и специалисты. Есть надежда, что к утру будет положительный результат", - добавил глава Краматорска.

Стоит отметить, что еще летом власти прямо говорили, что на Донбассе отопление не будет и рекомендовали эвакуироваться гражданскому населению.