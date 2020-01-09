В Абхазии проголосовали за отставку "президента"

Фото: Рауль Хаджимба (kremlin.ru)

Сегодня в оккупированной Абхазии начались протесты

Так называемый "парламент" оккупированной Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке с поста "президента республики". Об этом сообщают местные СМИ.

За данное решение проголосовали 19 из 27 присутствовавших "депутатов", четверо высказались против, один воздержался. При этом Хаджимба отказался уходить в отставку и проводить новые "выборы".

Напомним, на оккупированной РФ территории Абхазии начался митинг у здания "администрации", протестующие требовали признать недействительными прошедшие так называемые "выборы" президента в 2019 году.

Сообщается, что протестующие прорвались в здание, выломали двери на первом этаже, внутри "администрации" собралось несколько десятков человек. В результате столкновений пострадали несколько человек, однако в местном "Минздраве" утверждали, что никто не пострадал. В митинге участвовали около тысячи человек.

Акция проходит в день, когда кассационная коллегия "Верховного суда Абхазии" рассматривала иск оппозиционера Алхаса Квицинии, уступившего действующему главе государства Рауль Хаджимбе, набрав 46,19% голосов против 47,38