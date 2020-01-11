В Абхазії скасували рішення ЦВК про вибори "президента"

Фото: Рауль Хаджимба (kremlin.ru)

В окупованому регіоні призначили повторні "вибори"

В Абхазії Верховний суд у п'ятницю, 10 січня, скасував рішення Центрвиборчкому про підсумки "виборів президента Абхазії" і постановив призначити повторні вибори. Про це передають російські ЗМІ.

Судова колегія визнала незаконним рішення ЦВК про підсумки другого туру виборів президента. Таким чином була задоволена касаційна скарга опозиціонера Алхаса Квіцинії на рішення суду першої інстанції.

Рішення суду набирає чинності з моменту оголошення - 10 січня. Кажуть, що нові "президентські вибори" в Абхазії мають відбутися протягом двох-трьох місяців.

Рауль Хаджимба і його прихильники не згодні з рішенням суду і готуються його оскаржити.

Нагадаємо, рішенням суду передували мітинги, які відбулися на окупованій Росією території Абхазії. У будівлі "адміністрації", протестувальники вимагали визнати недійсними минулі так звані "вибори" президента в 2019 році.

Раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що в Грузії планують створити аналог нормандського формату для повернення окупованих Російською Федерацією територій Південної Осетії і Абхазії. Зурабішвілі зазначила, що вести діалог з Росією про повернення територій Грузії необхідно при підтримці партнерів, так як самостійно вирішити дане питання не вийде.