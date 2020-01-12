В Абхазии назвали дату повторных "выборов"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) самопровозглашенной Республики Абхазия назначила "выборы президента" на 22 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что ЦИК Абхазии не согласен с решением кассационной коллегии Верховного суда республики об отмене "результатов второго тура выборов президента", однако вынужден ему подчиниться.

Оппозиционеры требовали незамедлительно назначить дату повторных "выборов президента". Они предупредили власти, что не освободят захваченное ими здание администрации президента в Сухуми до тех пор, пока действующий "глава" региона Рауль Хаджимба не сложит полномочия.

"Наши требования не изменились. Рауль Хаджимба должен сложить полномочия, после чего мы уйдем из этого здания", - заявил один из организаторов акций.

Напомним, в Абхазии Верховный суд в пятницу, 10 января, отменил решение Центризбиркома об итогах "выборов президента Абхазии" и постановил назначить повторные "выборы".

Решению суда предшествовали митинги, которые произошли на оккупированной Россией территории Абхазии. У здания "администрации", протестующие требовали признать недействительными прошедшие так называемые "выборы" президента в 2019 году.