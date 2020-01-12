В Абхазії назвали дату повторних "виборів"

Центральна виборча комісія (ЦВК) самопроголошеної Республіки Абхазія призначила "вибори президента" на 22 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що ЦВК Абхазії не згоден з рішенням касаційної колегії Верховного суду республіки про скасування результатів другого туру виборів президента", однак змушений йому підкоритися.

Опозиціонери вимагали негайно призначити дату повторних "виборів президента". Вони попередили владу, що не звільнять захоплену ними будівлю адміністрації президента в Сухумі до тих пір, поки чинний "глава" регіону Рауль Хаджимба не складе повноваження.

"Наші вимоги не змінилися. Рауль Хаджимба повинен скласти повноваження, після чого ми підемо з цього будинку", - заявив один з організаторів акцій.

Нагадаємо, в Абхазії Верховний суд у п'ятницю, 10 січня, скасував рішення Центрвиборчкому про результати виборів президента Абхазії" і постановив призначити повторні "вибори".

Рішенням суду передували мітинги, які відбулися на окупованій Росією території Абхазії. У будівлі "адміністрації", протестувальники вимагали визнати недійсними минулі так звані "вибори" президента в 2019 році.