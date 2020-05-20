Аббас объявил о выходе Палестины из всех соглашений с США и Израилем

Фото: Махмуд Аббас (un.org)

Палестина готова вернуться к переговорам по конфликту с Израилем при посредничестве третьей стороны

Глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил о решении расторгнуть все договоренности с Израилем и США из-за намерений израильского правительства аннексировать палестинские земли. Также он заявил, что Палестина готова вернуться к переговорам по палестино-израильскому конфликту при посредничестве третьей стороны.

Об этом сообщает телеканал агентство WAFA.

"Организация освобождения Палестины и палестинское государство с сегодняшнего дня снимают с себя все обязательства по всем соглашений с правительствами США и Израиля, а также от всех обязательств, основанных на этих соглашениях и договоренностях, включая сферу безопасности", - сказал Аббас.

Он также призвал Израиль нести всю ответственность перед международным сообществом, как "оккупационная сила на оккупированной территории Палестины".

Кроме того, Аббас заявил, что американская администрация полностью ответственна за "притеснения палестинского народа".

"Мы считаем ее главным партнером израильского оккупационного правительства во всех его агрессивных и несправедливых решениях и мерах против нашего народа", - сказал он.

Согласно заявлению Аббаса, Палестина готова вернуться к переговорам по палестино-израильскому конфликту при посредничестве третьей стороны.

Напомним, в Израиле утвердили новый состав правительства, который одновременно включает в себе двух премьер-министров. После этого Нетаньяху заявил, что "пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан в пользу еврейских поселений".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал власти Израиля отказаться от действий, которые могут привести к аннексии Палестины.

Как писало РБК-Украина, в январе Дональд Трамп представил мирный план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, согласно которому, территория будущего независимого государства Палестина должна увеличиться в два раза. Израиль сохраняет за собой право на спорную территорию Голанских высот и "неделимую" столицу Иерусалим.

Палестина отклонила "мирный план Трампа" по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. При этом палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приверженности миру с Израилем.

Автор: Надежда Собенко