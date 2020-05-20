Аббас оголосив про вихід Палестини з усіх угод із США та Ізраїлем

Фото: Махмуд Аббас (un.org)

Палестина готова повернутися до переговорів щодо конфлікту з Ізраїлем за посередництва третьої сторони

Голова палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас заявив про рішення розірвати всі домовленості з Ізраїлем і США з-за намірів ізраїльського уряду анексувати палестинські землі. Також він заявив, що Палестина готова повернутися до переговорів з палестино-ізраїльського конфлікту за посередництва третьої сторони.

Про це повідомляє телеканал агентство WAFA.

"Організація визволення Палестини та палестинську державу з сьогоднішнього дня знімає з себе всі зобов'язання по всіх угод з урядами США та Ізраїлю, а також від усіх зобов'язань, заснованих на ці угоди і домовленості, включаючи сферу безпеки", - сказав Аббас.

Він також закликав Ізраїль нести всю відповідальність перед міжнародною спільнотою, як "окупаційна сила на окупованій території Палестини".

Крім того, Аббас заявив, що американська адміністрація цілком відповідальна за "утиски палестинського народу".

"Ми ссчитаем її головним партнером ізраїльського окупаційного уряду у всіх його агресивних і несправедливих рішень і заходів проти нашого народу", - сказав він.

Згідно з заявою Аббаса, Палестина готова повернутися до переговорів з палестино-ізраїльського конфлікту за посередництва третьої сторони.

Напамним, в Ізраїлі затвердили новий склад уряду, який одночасно містить в собі двох прем'єр-міністрів. Після цього Нетаньяху заявив, що "прийшов час анексувати частину палестинських територій на Західному березі річки Йордан на користь єврейських поселень".

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав влада Ізраїлю відмовитися від дій, які можуть призвести до анексії Палестини.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні Дональд Трамп представив мирний план врегулювання ситуації на Близькому Сході, згідно з яким, на території майбутньої незалежної держави Палестина повинна збільшитися в два рази. Ізраїль зберігає за собою право на спірну територію Голанських висот і "неподільну" столицю Єрусалим.

У лютому Палестина відхилила "мирний план Трампа" щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході. При цьому палестинський лідер Махмуд Аббас заявив про прихильність до миру з Ізраїлем.

Автор: Надія Собенко