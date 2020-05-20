ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аббас оголосив про вихід Палестини з усіх угод із США та Ізраїлем

Новини » В світі     20.05.2020 - 01:34
Аббас оголосив про вихід Палестини з усіх угод із США та Ізраїлем
Фото: Махмуд Аббас (un.org)

Палестина готова повернутися до переговорів щодо конфлікту з Ізраїлем за посередництва третьої сторони

Голова палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас заявив про рішення розірвати всі домовленості з Ізраїлем і США з-за намірів ізраїльського уряду анексувати палестинські землі. Також він заявив, що Палестина готова повернутися до переговорів з палестино-ізраїльського конфлікту за посередництва третьої сторони.

Про це повідомляє телеканал агентство WAFA.

"Організація визволення Палестини та палестинську державу з сьогоднішнього дня знімає з себе всі зобов'язання по всіх угод з урядами США та Ізраїлю, а також від усіх зобов'язань, заснованих на ці угоди і домовленості, включаючи сферу безпеки", - сказав Аббас.

Він також закликав Ізраїль нести всю відповідальність перед міжнародною спільнотою, як "окупаційна сила на окупованій території Палестини".

Крім того, Аббас заявив, що американська адміністрація цілком відповідальна за "утиски палестинського народу".

"Ми ссчитаем її головним партнером ізраїльського окупаційного уряду у всіх його агресивних і несправедливих рішень і заходів проти нашого народу", - сказав він.

Згідно з заявою Аббаса, Палестина готова повернутися до переговорів з палестино-ізраїльського конфлікту за посередництва третьої сторони.

Напамним, в Ізраїлі затвердили новий склад уряду, який одночасно містить в собі двох прем'єр-міністрів. Після цього Нетаньяху заявив, що "прийшов час анексувати частину палестинських територій на Західному березі річки Йордан на користь єврейських поселень".

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав влада Ізраїлю відмовитися від дій, які можуть призвести до анексії Палестини.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні Дональд Трамп представив мирний план врегулювання ситуації на Близькому Сході, згідно з яким, на території майбутньої незалежної держави Палестина повинна збільшитися в два рази. Ізраїль зберігає за собою право на спірну територію Голанських висот і "неподільну" столицю Єрусалим.

У лютому Палестина відхилила "мирний план Трампа" щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході. При цьому палестинський лідер Махмуд Аббас заявив про прихильність до миру з Ізраїлем.

Автор: Надія Собенко

Теги Новини України ІзраїльПалестина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся