ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ЕС призвали Израиль не допустить аннексии Палестины

Новости » Политика     19.05.2020 - 08:13
В ЕС призвали Израиль не допустить аннексии Палестины
Фото: флаг Израиля (minagro.gov.ua)

В Евросоюзе поддерживают решение с созданием двух государств со столицей в Иерусалиме

В Европейском союзе призвали Израиль не допустить аннексии Палестины. По мнению европейских дипломатов, все решения должны приниматься с привлечением двух сторон.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в связи с формированием израильского правительства.

"Мы решительно призываем Израиль воздерживаться от любого одностороннего решения, которое привело бы к аннексии палестинской территории, что противоречило бы международному праву... Международное право является основной опорой международного правопорядка. В связи с этим ЕС и его государства-члены напоминают, что они не будут признавать какие-либо изменения границ 1967 года, если они не согласованы израильтянами и палестинцами. Решение о двух государствах, когда Иерусалим является столицей будущего обоих государств", является единственным способом обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее в Израиле утвердили новый состав правительства, который одновременно включает в себе двух премьер-министров. Таким образом это исторический момент в еврейском государстве, когда присягу составляет правительство ротационного обмена, который возглавят два премьера.

После этого Нетаньяху заявил, что "пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан в пользу еврейских поселений".

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ЕвросоюзИзраильПалестина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь