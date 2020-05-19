В ЕС призвали Израиль не допустить аннексии Палестины

Фото: флаг Израиля (minagro.gov.ua)

В Евросоюзе поддерживают решение с созданием двух государств со столицей в Иерусалиме

В Европейском союзе призвали Израиль не допустить аннексии Палестины. По мнению европейских дипломатов, все решения должны приниматься с привлечением двух сторон.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в связи с формированием израильского правительства.

"Мы решительно призываем Израиль воздерживаться от любого одностороннего решения, которое привело бы к аннексии палестинской территории, что противоречило бы международному праву... Международное право является основной опорой международного правопорядка. В связи с этим ЕС и его государства-члены напоминают, что они не будут признавать какие-либо изменения границ 1967 года, если они не согласованы израильтянами и палестинцами. Решение о двух государствах, когда Иерусалим является столицей будущего обоих государств", является единственным способом обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе ", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее в Израиле утвердили новый состав правительства, который одновременно включает в себе двух премьер-министров. Таким образом это исторический момент в еврейском государстве, когда присягу составляет правительство ротационного обмена, который возглавят два премьера.

После этого Нетаньяху заявил, что "пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан в пользу еврейских поселений".

Автор: Максим Зайченко