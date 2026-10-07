До 99% покриє місто: як киянам підготувати будинок до зими за бюджетні кошти

Мешканці столичних багатоповерхівок мають можливість зробити свій будинок енергонезалежним переважно за бюджетні кошти. Залежно від обраної програми, місто може профінансувати до 99% вартості необхідних робіт.

Які існують міські програми з допомоги киянам підготувати житло до можливих блекаутів, розповідає РБК-Україна з посиланням на випуск програми "BIHUS Info".

Яку допомогу можна отримати

Перше і найголовніше - мешканцям потрібно зібратися, скласти план необхідних робіт у своєму будинку і подати відповідні заяви.

За словами в.о. першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, вже понад 2000 будинків в Києві скористалися програмами допомоги.

Він зазначив, що є приклади, коли будинки не просто вдруге, а вчетверте беруть участь у тих чи інших програмах. І це дозволило деяким будинкам досягти повної автономії на дві доби.

"Є різні програми, які дають різні опції. Але в той же час їх можна компонувати. І за рахунок використання, наприклад, Револьверного фонду (це програма пільгових кредитів) спільно з програмою "70х30" люди виходять на те, що вони фактично нічого не інвестують", - додав Пантелеєв.

Загалом у Києві діють 5 програм, які дозволяють підготувати будинок до зими переважно за бюджетні кошти. Деякі доступні лише для ОСББ та ЖБК, але іншими може скористатися будь-який будинок.

"Револьверний фонд" . Це програма пільгових кредитів під 0 або 5%.

. Це програма пільгових кредитів під 0 або 5%. "70х30" . Це такий собі конкурс енергоефективних проєктів, де переможці оплачують 30% робіт, а до 70% додає місто.

. Це такий собі конкурс енергоефективних проєктів, де переможці оплачують 30% робіт, а до 70% додає місто. Співфінансування капітальних ремонтів. За цією програмою частка міста залежить від виду робіт і максимально може сягати 99%. Тобто мешканцям залишається докинути 1% від вартості.

За цією програмою частка міста залежить від виду робіт і максимально може сягати 99%. Тобто мешканцям залишається докинути 1% від вартості. Часткове відшкодування вартості незалежних джерел енергії. За генератори, інвертори і акумулятори місто повертає 75% вартості. Максимум від 100 до 300 тисяч грн залежно від будинку.

За генератори, інвертори і акумулятори місто повертає 75% вартості. Максимум від 100 до 300 тисяч грн залежно від будинку. Фінансова допомога новоствореним ОСББ.

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Як розповіла заступниця директору Фонду модернізації та розвитку житлового фонду Києва Катерина Червинська, мешканцям потрібно розробити план участі у цих програмах на кілька років.

"Всі міські програми - це ж бюджет. Для того, щоб закласти кошти у бюджет на наступний рік, нам треба розуміти, скільки їх треба. Тому майже всі програми працюють так: в цьому році ми подаємо заявки - на наступний рік нам виділяють бюджет", - пояснила вона.

Однак деякі роботи з підготовки будинку до зими можна провести вже у поточному році, причому взагалі без грошей мешканців. Наприклад, пройтися по будинку і пошукати, звідки з нього витікає тепло.

Замінити старі або розбиті вікна у під'їздах і підвалах, двері, які не зачиняються, утеплити труби - на це кредит у Револьверному фонді можна отримати досить швидко.

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Скільки може коштувати модернізація

Є вже й конкретний досвід будинків, які вже скористалися міськими програмами. Наприклад, у 22-поверховому будинку у Подільському районі встановили два інвертори і це обійшлося у суму близько 2 млн гривень. З них 300 тисяч вже сплатило місто, а мешканці планують отримати безповоротну допомогу від міста за програмою "70х30"

Мешканці іншого будинку – в Солом’янському районі, де встановлено сонячну електростанцію та власну газову котельню - зараз сплачують за проведену модернізацію по 3 грн на місяць з квадратного метра свого житла. Тобто власники квартири площею 50 кв. м платять лише 150 грн на місяць впродовж кількох років. А більшість витрат також взяв на себе Київ.