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Главная » Жизнь » Общество

До 99% покроет город: как киевлянам подготовить дом к зиме за бюджетные средства

18:56 07.10.2026 Ср
3 мин
aimg Анна Шиканова
До 99% покроет город: как киевлянам подготовить дом к зиме за бюджетные средства Пять программ от Киева, которые помогут получить энергонезависимость зимой (фото: Getty Images)
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Жители столичных многоэтажек могут сделать свой дом энергонезависимым преимущественно за бюджетные средства. В зависимости от выбранной программы город может профинансировать до 99% стоимости необходимых работ.

Какие существуют городские программы по помощи киевлянам подготовить жилье к возможным блэкаутам, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на выпуск программы "BIHUS Info".

Какую помощь можно получить

Первое и самое главное – жильцам нужно собраться, составить план необходимых работ в своем доме и подать соответствующие заявления.

По словам и. первого заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, уже более 2000 домов в Киеве воспользовались программами помощи.

Он отметил, что есть примеры, когда дома не просто второй раз, а в четвертый раз принимают участие в тех или иных программах. И это позволило некоторым домам достичь полной автономии на двое суток.

"Есть разные программы, которые дают разные опции. Но в то же время их можно компоновать. И за счет использования, например, Револьверного фонда (это программа льготных кредитов) совместно с программой "70х30" люди выходят на то, что они фактически ничего не инвестируют", – добавил Пантелеев.

Всего в Киеве действуют 5 программ, позволяющих подготовить дом к зиме преимущественно за бюджетные средства. Некоторые доступны только для ОСМД и ЖСК, но другими может воспользоваться любой дом.

  • "Револьверный фонд" . Это программа льготных кредитов под 0 или 5%.
  • "70х30" . Это такой конкурс энергоэффективных проектов, где победители оплачивают 30% работ, а до 70% добавляет город.
  • Софинансирование капитальных ремонтов. По этой программе доля города зависит от вида работ и максимально может достигать 99%. То есть жителям остается добавить 1% от стоимости.
  • Частичное возмещение стоимости независимых источников энергии. За генераторы, инверторы и аккумуляторы город возвращает 75% стоимости. Максимум от 100 до 300 тысяч гривен в зависимости от дома.
  • Финансовая помощь новосозданным ОСМД.

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Как рассказала заместитель директора Фонда модернизации и развития жилищного фонда Киева Екатерина Червинская, жителям нужно разработать план участия в этих программах на несколько лет.

"Все городские программы – это же бюджет. Для того, чтобы заложить средства в бюджет на следующий год, нам нужно понимать, сколько их нужно. Поэтому почти все программы работают так: в этом году мы подаем заявки – на следующий год нам выделяют бюджет", – пояснила она.

Однако некоторые работы по подготовке дома к зиме можно провести уже в текущем году, причем вообще без денег. К примеру, пройтись по дому и поискать, где из него вытекает тепло.

Заменить старые или разбитые окна в подъездах и подвалах, не закрывающиеся двери, утеплить трубы - на это кредит в Револьверном фонде можно получить достаточно быстро.

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Сколько может стоить модернизация

Есть уже и конкретный опыт домов, воспользовавшихся городскими программами. К примеру, в 22-этажном доме в Подольском районе установили два инвертора и это обошлось в сумму около 2 млн гривен. Из них 300 тысяч уже оплатили город, а жители планируют получить безвозвратную помощь от города по программе "70х30"

Жители другого дома – в Соломенском районе, где установлена солнечная электростанция и собственная газовая котельная – сейчас платят за проведенную модернизацию по 3 грн в месяц с квадратного метра своего жилья. То есть владельцы квартиры площадью 50 кв. м платят всего 150 грн в месяц на протяжении нескольких лет. А большинство расходов тоже взял на себя Киев.

Раньше мы писали о том, как Киев вместе с бизнесом готовится к зиме.

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