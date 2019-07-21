На 94 округе заменили всех незаконно назначенных членов УИК

На одномандатном избирательном округе №94 (Васильков, Обухов, Васильковский и Обуховский районы Киевской области) на выборах в Раду уже были заменены все члены УИК, которые были назначены по незаконным представлениям. Об этом во время брифинга сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что было принято постановление с требованием к ОИК срочно провести заседание и отреагировать на представление.

"К сожалению, в установленное время это заседание не было проведено. Мы были готовы принять радикальные меры. Но в 14:30 все же это заседание состоялось и все члены комиссии изменили позицию и проголосовали, вышли из состояния бездействия. Все замены уже произошли на данный момент", - заявила Бернацкая.

РБК-Украина писало, что правоохранители открыли уголовное производство по факту препятствования осуществлению избирательного права в одномандатном избирательном округе №94.

Отметим, что в данном округе зарегистрировано 42 кандидата. В том числе народный депутат Игорь Кононенко, журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.