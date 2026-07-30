93-річну жінку дістали з-під завалів у Львові, двох людей ще шукають

Ракетний удар по Львову

Нагадаємо, цієї ночі, 30 липня, Львів опинився під ракетною атакою Росії.

Найбільших руйнувань зазнали дві висотки на вулицях Патона та Виговського, на останній - сталося пряме влучання ракети в житловий будинок.

Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, школу та два дитячі садки.

Понад 30 людей постраждали. Серед потерпілих є троє дітей.

Втім, жертв або постраждалих може бути більше - людей продовжують діставати з-під завалів, евакуація з п'ятиповерхівки відбувається за допомогою крана через заблоковані сходи.