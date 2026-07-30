93-летнюю женщину достали из-под завалов во Львове, два человека еще ищут

По состоянию на 12:00 во Львове два человека считаются пропавшими без вести. Также известно о 34 пострадавших.

На месте ракетного удара продолжается поисково-спасательная операция. Спасатели эвакуировали еще одного жителя - пожилого мужчину на колесном кресле. Его вынесли из соседнего подъезда.

Также спасатели достали из-под завалов 5-этажки 93-летнюю женщину.

Всего чрезвычайники уже спасли 12 человек, в том числе ребенка.

Фото: ГСЧС