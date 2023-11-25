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За 900 км від удару: у СБУ розповіли, як керували морськими дронами під час атаки на Кримський міст

Крим, Субота 25 листопада 2023 01:41
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За 900 км від удару: у СБУ розповіли, як керували морськими дронами під час атаки на Кримський міст Фото: У СБУ розповіли, як керували дронами під час атаки на Кримський міст (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У СБУ розповіли, як атакували Кримський міст морськими дронами "SeaBaby". Спецслужба керувала апаратами на відстані понад 900 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фільм телеканалу "1+1" "Кримський міст на біс. СБУ".

СБУ використала особистий зв'язок для роботи морських дронів "SeaBaby". Волонтери допомогли налагодити зв'язок на безпілотних апаратах. Дронами під час атаки на міст керувала команда з Києва. Відстань до мосту складала понад 900 кілометрів.

Відомство використовувало виключно свої сили та засоби для створення морського дрону. За словами голови СБУ Василя Малюка, технологією виготовлення SeaBaby також цікавляться західні партнери.

"Вони нам кажуть, що вони в нас навчаються, до чого це топові наші партнери західного світу. Це працює наша команда і це креативний підхід Служби безпеки та всіх небайдужих, хто до цього приєднався. Ми використовуємо виключно наші сили та засоби, і ми створили". цей продукт", - сказав голова СБУ Василь Малюк.

Атаки України на Кримський міст

Кримський міст, який росіяни збудували в окупованому Криму, атакували вже як мінімум двічі.

Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту вибухнула вантажівка з вибухівкою. В результаті повалилися два автомобільні прольоти та почалася пожежа. Рух мостом було припинено. Глава СБУ підтвердив, що це була спецоперація служби.

У липні 2023 року на Кримському мосту відбулася ще одна атака, внаслідок якої було зруйновано два прольоти. СБУ підтвердила свою причетність до цієї атаки і повідомила, що її було проведено за допомогою морських дронів Sea Baby.

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