В 900 км от удара: в СБУ рассказали, как управляли морскими дронами во время атаки на Крымский мост

В СБУ рассказали как атаковали Крымский мост морскими дронами "SeaBaby". Спецслужба управляла аппаратами на расстоянии более 900 км.

СБУ использовала личную связь для работы морских дронов "SeaBaby". Волонтеры помогли настроить связь на беспилотных аппаратах. Дронами при атаке на мост управляла команда из Киева. Расстояние до моста составляло более 900 километров.

Ведомство использовало исключительно свои силы и средства, для создания морского дрона. По словам главы СБУ Василия Малюка, технологией изготовления SeaBaby также часто интересуются западные партнеры.

"Они нам говорят, что они у нас учатся, при чем это топовые наши партнеры западного мира. Это работает наша команда и это креативный подход Службы безопасности и всех неравнодушных, кто к этому присоединился. Мы используем исключительно наши силы и средства, и мы создали этот продукт", - сказал глава СБУ Василий Малюк.

Атаки Украины на Крымский мост

Крымский мост, который россияне построили в оккупированном Крыму, атаковали уже как минимум дважды.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик с взрывчаткой. В результате обрушились два автомобильных пролета и начался пожар. Движение по мосту было приостановлено. Глава СБУ подтвердил, что это была спецоперация службы.

В июле 2023 года на Крымском мосту произошла еще одна атака, в результате которой были разрушены два пролета. СБУ подтвердила свою причастность к этой атаке и сообщила, что она была проведена с помощью морских дронов Sea Baby.