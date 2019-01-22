Более 90% советских Гостов утратили силу в 2019 году

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина постепенно внедряет европейские стандарты (EN)

Подавляющее большинство технических стандартов Советского Союза "ГОСТ", разработанных до 1992 года, утратили силу в Украине с 1 января 2019 года Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Как отметили в пресс-службе, 1173 советских ГОСТов остаются действующими по состоянию на 1 января 2019 года. Такие ГОСТы будут действовать до 1 января 2022 года. В частности, это стандарты, на замену которых сейчас проводится или предполагается проведение разработки проектов соответствующих национальных стандартов; стандарты, ссылки на которые есть в нормативно-правовых актах; стандарты Единой системы конструкторской документации; стандарты разработанные в свое время на основе международных стандартов, версии которых являются актуальными в наше время.

Поскольку продолжение действия советских ГОСТов после 2022 года является невозможным, Минэкономразвития и Национальный орган стандартизации рекомендуют всем заинтересованным сторонам, которые в своей работе используют ГОСТы, "найти альтернативу использованию стандартов Советского Союза, которые фактически являются регуляторными актами уже несуществующего государства и противоречат новшествам, введенным в сфере технического регулирования Украины и обязательствам Украины по реформированию сферы технической стандартизации, предусмотренным Соглашением ВТО и Соглашением об ассоциации с ЕС".

В то же время при необходимости разработки национального стандарта на замену соответствующем советскому ГОСТу любая заинтересованная сторона (органы власти, ассоциации производителей, предприятия, общественные организации и т.п.) может выступить заказчиком разработки такого стандарта в соответствии с законом Украины "О стандартизации".

Напомним, законом "О стандартизации", который вступил в силу 3 января 2015 года, в национальное законодательство Украины имплементированы положения Соглашения ВТО о технических барьерах в торговле. Также, согласно Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС постепенно внедряются Европейские стандарты (EN) как национальные стандарты, в частности, гармонизированные европейские стандарты. Одновременно с этим Украина отменяет конфликтные национальные стандарты, в частности межгосударственные стандарты (ГОСТы), разработанные до 1992 года.

Напомним, в 2015 году Министерство экономического развития и торговли Украины отменило 12 тысяч 776 ГОСТов, которые были разработаны до 1992 года.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2018 года в Государственном концерне "Укроборонпром" предложили изменить советские стандарты в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).