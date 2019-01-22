Більше 90% радянських ГОСТів втратили чинність у 2019 році

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна поступово впроваджує європейські стандарти (EN)

Переважна більшість технічних стандартів Радянського Союзу "ГОСТ", розроблених до 1992 року, втратили чинність в Україні з 1 січня 2019 року Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

Як зазначили в прес-службі, 1173 радянські ГОСТи залишаються чинними станом на 1 січня 2019 року. Такі ГОСТи діятимуть до 1 січня 2022 року. Зокрема, це стандарти, на заміну яких наразі проводиться або передбачається проведення розробки проектів відповідних національних стандартів; стандарти, посилання на які є в нормативно-правових актах; стандарти Єдиної системи конструкторської документації; стандарти розроблені свого часу на основі міжнародних стандартів, версії яких є актуальними в наш час.

Оскільки продовження дії радянських ГОСТів після 2022 року є неможливим, Мінекономрозвитку та Національний орган стандартизації рекомендують всім заінтересованим сторонам, які в своїй роботі використовують ГОСТи, "знайти альтернативу використанню стандартів Радянського Союзу, які фактично є регуляторними актами вже неіснуючої держави і суперечать нововведенням, запровадженим у сфері технічного регулювання України та зобов’язанням України щодо реформування сфери технічної стандартизації, передбаченими Угодою СОТ та Угодою про асоціацію із ЄС".

Водночас за потреби розробки національного стандарту на заміну відповідному радянському ГОСТу будь-яка заінтересована сторона (органи влади, асоціації виробників, підприємства, громадські організації тощо) може виступити замовником розробки такого стандарту відповідно до закону України "Про стандартизацію".

Нагадаємо, законом "Про стандартизацію", який набув чинності 3 січня 2015 року, в національне законодавство України імплементовані положення Угоди СОТ про технічні бар’єри в торгівлі. Також, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною ЄС поступово впроваджує Європейські стандарти (EN) як національні стандарти, зокрема, гармонізовані європейські стандарти. Одночасно з цим Україна скасовує конфліктні національні стандарти, зокрема міждержавні стандарти (ГОСТи), розроблені до 1992 року.

Нагадаємо, у 2015 році Міністерство економічного розвитку і торгівлі України скасувало 12 тисяч 776 ГОСТів, які були розроблені до 1992 року.

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2018 року в Державному концерні "Укроборонпром" запропонували змінити радянські стандарти в оборонно-промисловому комплексі (ОПК).