Более 9 тысяч таможенников пройдут квалификационные тестирования

Сегодня началось тестирование должностных лиц Гостаможслужбы по вопросам квалификации и благонадежности во всех регионах Украины. Такое тестирование пройдут более 9 тысяч сотрудников.
Указано, что тестирование должностных лиц таможенных органов - это один из ключевых этапов кадровой составляющей реформы Гостаможслужбы. Каждый из сотрудников территориальных органов таможни в течение одного дня пройдет три теста:
Во вторник состоится тестирование более 900 таможенников - это 10% от количества тех, кто должен пройти тесты.
"В первый день наибольшее количество таможенников будет протестировано на Киевской и Одесской таможнях. В общем пройти тестирование должны более 9 тыс. работников таможни", - указано в сообщении.
Продолжительность тестирования для каждого из территориальных органов Гостаможслужбы будет зависеть от количества должностных лиц и технических возможностей.
Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что кадровых чисток на таможне не избежать. Примерно в одно время с санкциями против контрабандистов от работы отстранили более 150 сотрудников Гостаможни, включая руководителей в регионах.
Как писало РБК-Украина, в начале апреля СНБО Украины впервые ввел персональные санкции против топ-10 украинской контрабанды.