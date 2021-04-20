Более 9 тысяч таможенников пройдут квалификационные тестирования

Указано, что тестирование должностных лиц таможенных органов - это один из ключевых этапов кадровой составляющей реформы Гостаможслужбы. Каждый из сотрудников территориальных органов таможни в течение одного дня пройдет три теста:

на уровень знаний таможенного и антикоррупционного законодательства;

на общие способности (в частности, абстрактное, числовое, вербальное мышление);

тестирование на благонадежность.

Во вторник состоится тестирование более 900 таможенников - это 10% от количества тех, кто должен пройти тесты.

"В первый день наибольшее количество таможенников будет протестировано на Киевской и Одесской таможнях. В общем пройти тестирование должны более 9 тыс. работников таможни", - указано в сообщении.

Продолжительность тестирования для каждого из территориальных органов Гостаможслужбы будет зависеть от количества должностных лиц и технических возможностей.