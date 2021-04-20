Понад 9 тисяч митників пройдуть кваліфікаційні тестування

Вказано, що тестування посадових осіб митних органів - це один із ключових етапів кадрової складової реформи Держмитслужби. Кожен зі співробітників територіальних органів митниці впродовж одного дня пройде три тести:

на рівень знань митного та антикорупційного законодавства;

на загальні здібності (зокрема, абстрактне, числове, вербальне мислення);

тестування на благонадійність.

У вівторок відбудеться тестування понад 900 митників - це 10% від кількості тих, хто має пройти тести.

"У перший день найбільша кількість митників буде протестована на Київській та Одеській митницях. Загалом пройти тестування мають більше ніж 9 тис. працівників митниці", - вказано у повідомленні.

Тривалість тестування для кожного з територіальних органів Держмитслужби залежатиме від кількості посадових осіб та технічних можливостей.