Киевское метро на следующей неделе изменит график

Фото: киевское метро (РБК-Украина)

Метро во вторник и пятницу будет работать на час дольше

Киевский метрополитен 9 и 12 июля будет перевозить пассажиров на час дольше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Сообщается, что в связи с проведением массовых мероприятий метро 9 и 12 июля будет работать на час дольше. Отметим, в эти даты наземный общественный транспорт будет работать по такому же графику.

Напомним, в этом году из киевского метро полностью выведут жетоны. В частности, после 31 октября в метро будут использовать только электронные средства оплаты с помощью проездных, е-билетов, банковских карт, бесконтактных платежей или карточки киевлянина. По состоянию на март 2019 года около 75% пассажиров уже не пользовались жетонами.

Также ранее сообщалось, что метро на жилой массив Виноградарь в Киеве запустят до конца 2021 года с открытием станций "Мостицкая" и "Проспект Правды". Отметим, стоимость строительства обеих станций оценивается в 6 млрд гривен. В декабре 2018 года Кабинет министров выделил 2,5 млрд гривен на продление зеленой ветки. В начале марта правительство решило профинансировать проект еще на 200 млн гривен.