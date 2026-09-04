9,7 млрд км від Землі: NASA може зупинити історичну місію New Horizons

Конфлікт у NASA

Повідомляється, що команда місії New Horizons змушена вимкнути два детектори частинок вже наступного місяця. Причина - підрозділ геліофізики NASA заблокував щорічне фінансування у розмірі 2 мільйонів доларів на 2025 та 2026 роки.

Основні деталі фінансової та технічної кризи:

Основне оперативне фінансування у розмірі 10 млн доларів на рік продовжує надходити від підрозділу планетології NASA.

Причини затримки додаткових 2 млн доларів з боку підрозділу геліофізики наразі не розголошуються.

Сама станція перебуває у відмінному технічному стані та має достатньо ресурсів для роботи до 2050 року.

Керівник NASA Джаред Айзекман вже заявив, що агенція вивчає це питання та зацікавлене у отриманні наукових результатів від вже інвестованого проєкту.

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Які інструменти під загрозою та чому вони критично важливі?

Під загрозою вимкнення опинилися два прилади:

SWAP , який вимірює частинки низької енергії та плазму сонячного вітру,

, який вимірює частинки низької енергії та плазму сонячного вітру, PEPSSI, що фіксує іони й електрони високої енергії.

Ці детектори мають вирішальне значення для дослідження меж геліосфери - велетенської захисної бульбашки з сонячного вітру, яка береже Сонячну систему від галактичної радіації.

Очікується, що між 2029 та 2040 роками New Horizons перетне межу цієї зони (межову ударну хвилю).

Науковці наголошують: оскільки New Horizons залишається єдиним діючим апаратом у зовнішній геліосфері, вимкнення його приладів позбавить людство унікальних даних про фізику меж Сонячної системи.

Що відомо про місію?

NASA New Horizons - це історична міжпланетна місія, запущена 19 січня 2006 року для дослідження найвіддаленіших куточків Сонячної системи.

Головною метою космічного апарата було вивчення системи Плутона та об'єктів таємничого поясу Койпера, розташованого на околицях нашої планетарної системи.

У липні 2015 року зонд здійснив перший в історії людства близький проліт повз Плутон, надіславши на Землю унікальні високоякісні знімки та кардинально змінивши уявлення вчених про цей крижаний світ.

Унікальність цієї місії полягає у тому, що New Horizons став першим і єдиним апаратом, який детально дослідив карликову планету Плутон та її супутники, виявивши там гігантські крижані гори та азотні льодовики.

Крім того, у січні 2019 року зонд здійснив проліт повз астероїд Аррокот, що зробило його найвіддаленішим космічним об'єктом, який коли-небудь відвідував апарат, створений людьми.