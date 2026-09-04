9,7 млрд км от Земли: NASA может приостановить историческую миссию New Horizons

Историческая миссия NASA New Horizons оказалась под угрозой: зонд может войти в межзвездное пространство с выключенными научными приборами. Это означает, что человечество рискует упустить уникальную возможность исследовать неизвестный регион космоса именно в момент исторического прорыва.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo.
Сообщается, что команда миссии New Horizons вынуждена выключить два детектора частиц уже в следующем месяце.
Причина - подразделение гелиофизики NASA заблокировало ежегодное финансирование в размере 2 миллионов долларов на 2025 и 2026 годы.
Основные детали финансового и технического кризиса:
Основное оперативное финансирование в размере 10 млн. долларов в год продолжает поступать от подразделения планетологии NASA.
Причины задержки дополнительных 2 млн долларов со стороны подразделения гелиофизики пока не разглашаются.
Сама станция находится в отличном техническом состоянии и имеет достаточно ресурсов для работы до 2050 года.
Руководитель NASA Джаред Айзекман уже заявил, что агентство изучает этот вопрос и заинтересовано в получении научных результатов от уже инвестированного проекта.
Под угрозой отключения оказались два прибора:
Эти детекторы имеют решающее значение для исследования границ гелиосферы - гигантского защитного пузыря из солнечного ветра, берегущего Солнечную систему от галактической радиации.
Ожидается, что между 2029 и 2040 годами New Horizons пересечет границу этой зоны (граничную ударную волну).
Ученые отмечают: поскольку New Horizons остается единственным действующим аппаратом во внешней гелиосфере, отключение его приборов лишит человечество уникальных данных о физике границ Солнечной системы.
NASA New Horizons - это историческая межпланетная миссия, запущенная 19 января 2006 года для исследования самых отдаленных уголков Солнечной системы .
Главной целью космического аппарата было изучение системы Плутона и объектов таинственного пояса Койпера, расположенного в окрестностях нашей планетарной системы.
В июле 2015 года зонд совершил первый в истории человечества близкий пролет мимо Плутона, прислав на Землю уникальные высококачественные снимки и кардинально изменив представления ученых об этом ледяном мире.
Уникальность этой миссии состоит в том, что New Horizons стал первым и единственным аппаратом, детально исследовавшим карликовую планету Плутон и ее спутники, обнаружив там гигантские ледяные горы и азотные ледники.
Кроме того, в январе 2019 года зонд совершил пролет мимо астероида Аррокота, что сделало его самым отдаленным космическим объектом, когда-либо посещавшим аппарат, созданный людьми.