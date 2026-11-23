Нагадаємо, 22 листопада російський дрон влучив у п'ятиповерхівку в Димері. Серед постраждалих тоді були двоє дітей - 12-річна дівчинка та 7-річний хлопчик.

Увечері того ж дня голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що кількість загиблих зросла до трьох. У ДСНС уточнили, що серед них жінка 1978 року народження та підліток 2008 року народження.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що по будинку поцілив російський "шахед", який знищив увесь під'їзд. За його словами, ввечері з-під завалів вдалося врятувати хлопчика.