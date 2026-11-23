Напомним, 22 ноября российский дрон попал впятиэтажку в Дымере . Среди пострадавших тогда двое детей - 12-летняя девочка и 7-летний мальчик.

Вечером того же дня глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что количество погибших возросло до трех . В ГСЧС уточнили, что среди них женщина 1978 года рождения и подросток 2008 года рождения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по дому попал российский "шахед" , уничтоживший весь подъезд. По его словам, вечером из-под завалов удалось спасти мальчика.