Скільки коштує відпочинок

У Яремче, Ворохті та Татарові двомісний стандартний номер у приватній садибі на 24 грудня можна знайти від 1600 гривень за добу. У готелях ціни на такі номери стартують від 2500 гривень.

Проживання у готельно-ресторанних SPA-комплексах коштує від 6800 гривень за добу. Відпочинкові будинки можна орендувати за 7-11 тисяч гривень. Ціни на елітні шале починаються від 17 тисяч гривень за добу.

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Ціни на житло у Яремче на Різдво (скриншот Booking)

Ціни у Поляниці

Поляниця розташована приблизно за 3 км від курорту Буковель. Тут вартість двомісного номера на Різдво стартує від 3 300 гривень за добу.

За напівлюкс доведеться заплатити від 4 100 гривень. Шале з двома спальнями коштує близько 11 тисяч гривень за добу. Номери у SPA-комплексах обійдуться у 7-16 тисяч гривень за добу.

Скільки коштує Буковель

У готелях Буковелю на 24 грудня стандартний номер можна забронювати в середньому від 4 500 гривень, а напівлюкс - від 6 600 гривень.

Проживання у SPA-готелях коштує 10-14 тисяч гривень за добу. За елітне шале доведеться заплатити 26-30 тисяч гривень.

Ціни на житло у Буковелі на 24 грудня (скриншот Booking)

Водночас деякі готелі періодично пропонують знижки. Зокрема, до Чорної п'ятниці вартість окремих позицій знизили на 30%.