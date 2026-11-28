Сколько стоит отдых

В Яремче, Ворохте и Татарове двухместный стандартный номер в частном доме на 24 декабря можно найти от 1600 гривен в сутки. В отелях цены на такие номера стартуют от 2500 гривен.

Проживание в гостинично-ресторанных SPA-комплексах стоит от 6800 гривен в сутки. Дома отдыха можно арендовать за 7-11 тысяч гривен. Цены на элитные шале начинаются от 17 тысяч гривен в сутки.

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Цены на жилье в Яремче на Рождество (скриншот Booking)

Цены в Полянице

Поляница расположена примерно в 3 км от курорта Буковель. Здесь стоимость двухместного номера на Рождество стартует от 3300 гривен в сутки.

За полулюкс придется заплатить от 4100 гривен. Шале с двумя спальнями стоит около 11 тысяч гривен в сутки. Номера в SPA-комплексах обойдутся в 7-16 тысяч гривен в сутки.

Сколько стоит Буковель

В отелях Буковеля на 24 декабря стандартный номер можно забронировать в среднем от 4 500 гривен, а полулюкс - от 6 600 гривен.

Проживание в SPA-гостиницах стоит 10-14 тысяч гривен в сутки. За элитное шале придется заплатить 26-30 тысяч гривен.

Цены на жилье в Буковеле на 24 декабря (скриншот Booking)

В то же время, некоторые отели периодически предлагают скидки. В частности, к Черной пятнице стоимость отдельных позиций снизилась на 30%.