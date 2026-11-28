На Рождество в Карпатах уже забронировали 88% жилья, свидетельствуют данные Booking. Стоимость проживания в популярных туристических локациях зависит от типа жилья и близости до Буковеля. Самые дешевые варианты на 24 декабря стартуют от 1600 гривен в сутки.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоит арендовать жилье на Рождество в Карпатах.
В Яремче, Ворохте и Татарове двухместный стандартный номер в частном доме на 24 декабря можно найти от 1600 гривен в сутки. В отелях цены на такие номера стартуют от 2500 гривен.
Проживание в гостинично-ресторанных SPA-комплексах стоит от 6800 гривен в сутки. Дома отдыха можно арендовать за 7-11 тысяч гривен. Цены на элитные шале начинаются от 17 тысяч гривен в сутки.
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Поляница расположена примерно в 3 км от курорта Буковель. Здесь стоимость двухместного номера на Рождество стартует от 3300 гривен в сутки.
За полулюкс придется заплатить от 4100 гривен. Шале с двумя спальнями стоит около 11 тысяч гривен в сутки. Номера в SPA-комплексах обойдутся в 7-16 тысяч гривен в сутки.
В отелях Буковеля на 24 декабря стандартный номер можно забронировать в среднем от 4 500 гривен, а полулюкс - от 6 600 гривен.
Проживание в SPA-гостиницах стоит 10-14 тысяч гривен в сутки. За элитное шале придется заплатить 26-30 тысяч гривен.
В то же время, некоторые отели периодически предлагают скидки. В частности, к Черной пятнице стоимость отдельных позиций снизилась на 30%.
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