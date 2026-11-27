Через три місяці після запровадження обов'язкового вивчення англійської мови для старших дошкільнят її вже викладають у 85% дитячих садків. Решта закладів також працюють над тим, щоб організувати навчання.

Про це у коментарі РБК-Україна заявила заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова.

Скільки садочків запровадили англійську мову

З 1 вересня 2026 року вивчення англійської мови стало обов'язковою складовою освітнього процесу для дітей старшого дошкільного віку - п'яти-шестирічних - в усіх закладах дошкільної освіти незалежно від форми власності.

За словами Анастасії Коновалової, за перші три місяці англійську запровадили у 85% дитсадків. Інші заклади також працюють над організацією такого навчання.

Водночас у МОН поки не оцінювали, наскільки якісно викладають англійську дошкільнятам. За словами заступниці міністра, найближчим часом окремого оцінювання цього напряму не планують.

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Як оцінюватимуть дошкільну освіту

Коновалова пояснила, що новий Державний стандарт дошкільної освіти має запрацювати з 2027 року. На його основі розробляють систему моніторингу, яка охоплюватиме сім освітніх напрямів. Англійська мова буде лише частиною одного з них.

"Коли ми говоримо про комплексний розвиток дитини, англійська мова - це лише невелика його частина. Тому нам треба дивитися на весь освітній процес і пам'ятати, що дитячий садок - це передусім про комплексний розвиток дитини", - зазначила представниця МОН.

Вона також наголосила, що не варто зосереджуватися лише на англійській, адже після дитсадка діти продовжать вивчати її у школі, а згодом - і в закладах вищої освіти.

Чому англійська не головний пріоритет

За словами Коновалової, для якісного викладання англійської дошкільнятам педагог сам має добре володіти мовою. Вона вважає, що без вільного спілкування англійською складно повноцінно навчати дітей, а вивчення кількох окремих слів не дає підстав говорити про системне опанування мови.

Водночас, за її оцінкою, дошкільна освіта поки не має достатньої кількості педагогів, які володіють англійською на рівні B2.

"Чи готова зараз дошкільна освіта і чи має всюди вчителів англійської мови з рівнем B2? Напевно, ні. Але державі треба цим займатися? Однак спокійно, без істерики і з розумінням реальності сьогодення", - сказала заступниця міністра.

Вона нагадала, що Україна живе в умовах війни, тому на першому місці мають залишатися благополуччя та здоров'я дітей і всіх учасників освітнього процесу.

"У наших сьогоднішніх умовах передусім ідеться про психологічну підтримку та допомогу дітям з особливими освітніми потребами. А вже потім - англійська мова", - підсумувала Коновалова.