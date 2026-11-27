Через три месяца после введения обязательного изучения английского языка для старших дошкольников его уже преподают в 85% детских садов. Остальные заведения также работают над тем, чтобы организовать обучение.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова.

Сколько садов ввели английский язык

С 1 сентября 2026 года изучение английского языка стало обязательной составляющей образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста - пяти-шестилетних - во всех заведениях дошкольного образования независимо от формы собственности.

По словам Анастасии Коноваловой, за первые три месяца английский ввели в 85% детсадов. Остальные заведения также работают над организацией такого обучения.

В то же время в МОН пока не оценивали, насколько качественно преподают английский дошкольникам. По словам заместителя министра, в ближайшее время отдельной оценки этого направления не планируется.

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Как будут оценивать дошкольное образование

Коновалова пояснила, что новый Государственный стандарт дошкольного образования должен заработать с 2027 года. На его основе разрабатывается система мониторинга, которая будет охватывать семь образовательных направлений. Английский язык будет только частью одного из них.

"Когда мы говорим о комплексном развитии ребенка, английский язык - это лишь небольшая его часть. Поэтому нам нужно смотреть на весь образовательный процесс и помнить, что детский сад - это, прежде всего, о комплексном развитии ребенка", - отметила представитель МОН.

Она также подчеркнула, что не стоит сосредотачиваться только на английском, ведь после детсада дети продолжат изучать его в школе, а потом - и в высших учебных заведениях.

Почему английский не главный приоритет

По словам Коноваловой, для качественного преподавания английского дошкольникам педагог сам должен хорошо владеть языком. Она считает, что без свободного общения на английском сложно полноценно обучать детей, а изучение нескольких отдельных слов не дает оснований говорить о системном овладении языком.

В то же время, по ее оценке, дошкольное образование пока не имеет достаточного количества педагогов, владеющих английским на уровне B2.

"Готово ли сейчас дошкольное образование и имеет ли повсюду учителей английского языка с уровнем B2? Наверное, нет. Но государству надо этим заниматься. Однако спокойно, без истерики и с пониманием реальности", - сказала замминистра.

Она напомнила, что Украина живет в условиях войны, поэтому на первом месте должно оставаться благополучие и здоровье детей и всех участников образовательного процесса.

"В наших сегодняшних условиях, прежде всего, речь идет о психологической поддержке и помощи детям с особыми образовательными потребностями. А уже потом - английский язык", - подытожила Коновалова.