Более 800 жителей Мариуполя смогли эвакуироваться в Запорожье

Ежедневно жители Мариуполя пытаются выехать из города, который находится под постоянными обстрелами оккупантов. Сегодня эвакуировали в Запорожье 812 граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Сообщается, что сегодня маршрутами гуманитарных коридоров на собственном транспорте до Запорожья добрались 1 530 человек, из них:

812 мариупольцев;

718 жителей городов Запорожской области.

Также несмотря на договоренности российские войска блокируют автобусы для эвакуации и грузовики с гуманитарной помощью.