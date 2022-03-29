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У Мариуполя тяжелые ранения получил полевой командир кадыровцев

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Вторник 29 марта 2022 19:26
У Мариуполя тяжелые ранения получил полевой командир кадыровцев Фото: у Мариуполя тяжелые ранения получил полевой командир кадыровцев (фото t.me/polkazov)
Автор: Сергей Пышкин

В Мариуполе, после штурма пустого дома тяжелые ранения получил полевой командир кадыровцев Руслан Геремеев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал отряда специального назначения "Азов".

"Очевидно, этот седобородый горец во время штурма поскользнулся на бутылке, которую перед тем оставили русские солдаты и принял на себя всю огневую мощь пустых окон мариупольской многоэтажки и прикрыл своих менее опытных тіктоквоїнів, спасая им жизнь и здоровье. Надеемся, что Геремєєв умрет от полученных ранений и украинский дом восстановит справедливость и отомстит за Немцова, чего не смогли сделать все российские патриоты и силовики", - пишет полк.

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