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Понад 800 жителів Маріуполя змогли евакуюватися в Запоріжжя

Евакуація з Маріуполя (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Щодня мешканці Маріуполя намагаються виїхати з міста, яке перебуває під постійними обстрілами окупантів. Сьогодні евакуювали в Запоріжжя 812 громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

Повідомляється, що сьогодні маршрутами гуманітарних коридорів на власному транспорті до Запоріжжя дістались 1 530 людей, з них:

  • 812 маріупольців;
  • 718 мешканців міст Запорізької області.

Також попри домовленості російські війська блокують автобуси для евакуації та вантажівки з гуманітарною допомогою.

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі окупанти примусово вивезли персонал та пацієнтів пологового будинку у Росію.

Також ми писали, що у Маріуполя тяжкі поранення отримав польовий командир кадирівців.

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Маріупольевакуація