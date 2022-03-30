Понад 800 жителів Маріуполя змогли евакуюватися в Запоріжжя

Щодня мешканці Маріуполя намагаються виїхати з міста, яке перебуває під постійними обстрілами окупантів. Сьогодні евакуювали в Запоріжжя 812 громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
Повідомляється, що сьогодні маршрутами гуманітарних коридорів на власному транспорті до Запоріжжя дістались 1 530 людей, з них:
Також попри домовленості російські війська блокують автобуси для евакуації та вантажівки з гуманітарною допомогою.
Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі окупанти примусово вивезли персонал та пацієнтів пологового будинку у Росію.
Також ми писали, що у Маріуполя тяжкі поранення отримав польовий командир кадирівців.
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