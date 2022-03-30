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Более 800 жителей Мариуполя смогли эвакуироваться в Запорожье

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Мариуполь, Среда 30 марта 2022 22:13
Более 800 жителей Мариуполя смогли эвакуироваться в Запорожье Эвакуация из Мариуполя (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Ежедневно жители Мариуполя пытаются выехать из города, который находится под постоянными обстрелами оккупантов. Сегодня эвакуировали в Запорожье 812 граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Сообщается, что сегодня маршрутами гуманитарных коридоров на собственном транспорте до Запорожья добрались 1 530 человек, из них:

  • 812 мариупольцев;
  • 718 жителей городов Запорожской области.

Также несмотря на договоренности российские войска блокируют автобусы для эвакуации и грузовики с гуманитарной помощью.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе оккупанты принудительно вывезли персонал и пациентов роддома в Россию.

Также мы писали, что у Мариуполя тяжелые ранения получил полевой командир кадыровцев.

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