Более 800 жителей Мариуполя смогли эвакуироваться в Запорожье
Ежедневно жители Мариуполя пытаются выехать из города, который находится под постоянными обстрелами оккупантов. Сегодня эвакуировали в Запорожье 812 граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
Сообщается, что сегодня маршрутами гуманитарных коридоров на собственном транспорте до Запорожья добрались 1 530 человек, из них:
- 812 мариупольцев;
- 718 жителей городов Запорожской области.
Также несмотря на договоренности российские войска блокируют автобусы для эвакуации и грузовики с гуманитарной помощью.
Ранее мы сообщали, что в Мариуполе оккупанты принудительно вывезли персонал и пациентов роддома в Россию.
Также мы писали, что у Мариуполя тяжелые ранения получил полевой командир кадыровцев.
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