800 тисяч людей чекали на додаток Google: компанія раптово його скасувала

Google офіційно скасувала вихід окремого мобільного застосунку AI Studio для Android та iOS. Проєкт згорнули лише через кілька місяців після офіційного анонсу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Google AI Studio в X.
Зазначимо, що застосунок Google AI Studio анонсували лише у травні цього року.
Сервіс мав дати змогу розробникам і творцям контенту створювати, тестувати та публікувати ШІ-програми безпосередньо зі смартфонів.
Спеціально для мобільних пристроїв готували функції реміксування додатків і синхронізації проєктів між різними гаджетами. За час після анонсу близько 800 тисяч користувачів оформили попереднє замовлення в App Store та Google Play.
У компанії вирішили не змушувати людей встановлювати ще один окремий додаток на смартфони. Замість цього розробники повністю змінять підхід до екосистеми.
Ключові зміни в стратегії компанії:
Частково подібні сценарії вже можна реалізувати за допомогою інструментів Gemini Canvas і вебзастосунків. Проте повноцінна інтеграція цих функцій у нативний мобільний додаток Gemini відкриє значно більше можливостей.
Особливо відчутним це покращення стане для операційної системи Android, де глибока взаємодія з системними сповіщеннями та внутрішніми ресурсами пристрою дозволить створювати повноцінні персональні програми за лічені секунди.
Розробники наголошують, що не відмовляються від самого інструменту. Команда продовжує активно інвестувати у вебверсію AI Studio.
Програма залишиться доступною для тих користувачів, які забажають проходити повний шлях від "ідеї та текстового запиту до створення власного бізнесу".
Інтеграцію функцій у сервіс Gemini обіцяють розкрити пізніше.