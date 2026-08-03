800 тысяч человек ждали приложения Google: компания внезапно его отменила

Google официально отменила выход отдельного мобильного приложения AI Studio для Android и iOS. Проект свернули только спустя несколько месяцев после официального анонса.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Google AI Studio в X.
Отметим, что приложение Google AI Studio было анонсировано только в мае этого года.
Сервис должен был позволить разработчикам и создателям контента создавать, тестировать и публиковать ИИ-программы непосредственно со смартфонов.
Специально для мобильных устройств готовили функции ремиксирования приложений и синхронизации проектов между разными гаджетами. За время после анонса около 800 тысяч пользователей оформили предварительный заказ в App Store и Google Play.
В компании решили не заставлять людей устанавливать еще одно отдельное приложение на смартфоны. Вместо этого разработчики полностью изменят подход к экосистеме.
Ключевые изменения в стратегии компании :
Частично подобные сценарии уже можно реализовать с помощью инструментов Gemini Canvas и веб-приложений. Однако полноценная интеграция этих функций в нативное мобильное приложение Gemini откроет гораздо больше возможностей.
Особенно ощутимым это улучшение станет для операционной системы Android, где глубокое взаимодействие с системными оповещениями и внутренними ресурсами устройства позволит создавать полноценные персональные программы в считанные секунды.
Разработчики отмечают, что не отказываются от самого инструмента. Команда продолжает активно инвестировать в веб-версию AI Studio.
Программа останется доступной для пользователей, которые пожелают проходить полный путь от "идеи и текстового запроса к созданию собственного бизнеса".
Интеграцию функций в сервис Gemini обещают раскрыть позже.