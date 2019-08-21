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Більше 80% українців вважають себе патріотами

Новини » Суспільство    21.08.2019 - 13:37
Більше 80% українців вважають себе патріотами
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рівень патріотизму залишився приблизно на рівні минулого року

У серпні 2019 року патріотами своєї країни вважають себе 83% громадян України, що приблизно стільки ж, як і в минулому році. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Як зазначають соціологи, в цьому році у порівнянні з попередніми дослідженнями зафіксовано найбільшу кількість тих, хто обрав однозначну відповідь на це питання (60%).

За даними опитувань, не вважають себе патріотами 11% громадян, ще 6% не змогли відповісти.

Більше 80% українців вважають себе патріотами

В усіх макрорегіонах України загальна кількість патріотично налаштованих громадян перевищує 75%: на Заході таких 86%, в Центрі - 85%, на Сході - 79%, на Півдні - 78%.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 7-12 серпня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією територій. Метод: Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Info Sapiens, переважна більшість населення України (83%) добре обізнані або дещо знають про закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". З тих, хто знає про закон, 59% в цілому підтримує його прийняття, тоді як проти 27%.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у червні 2019 року 28% українців готові були обміняти свободу і цивільні права на достаток.

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