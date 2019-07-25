Среди украинцев вырос уровень удовлетворенности жизнью

Фото: Киев (РБК-Украина)

Больше всего граждане довольны семьей и своими знаниями и умениями

В 2019 году удовлетворены тем, как складывается их жизнь в целом, 48% украинцев, насколько удовлетворены, настолько и не удовлетворены - 27%, не удовлетворены - 19%. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Средняя оценка удовлетворенности по шкале от 1 до 5 составляет 3,4 балла. По сравнению с 2017 годом, средний уровень удовлетворенности жизнью немного вырос: процент тех, кто доволен тем, как складывается их жизнь, увеличился с 39% до 48%, средняя оценка удовлетворенности - с 3,3 до 3,4 баллов.

По данным опроса, граждане Украины больше всего довольны своей семьей, детьми, отношениями с окружением, личной жизнью и своими знаниями и умениями.

kiis.com.ua

Данные исследования свидетельствуют, что по сравнению с 2017 годом жители Украины немного больше довольны уровнем личной свободы, возможностями влиять на собственную жизнь и жизнь общества. В частности, уровень удовлетворенности возможностями участия в общественной жизни вырос с 3,2 до 3,7 баллов, возможностью быть независимым - с 3,5 до 3,8 баллов, возможностью влиять на происходящее с ними - с 3,3 до 3,5 баллов.

Вместе с тем, по сравнению с 2017 годом, уровень удовлетворенности состоянием природной среды снизился с 3,3 до 3,1 баллов.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос общественного мнения С 26 мая по 7 июня 2019 года среди 2021 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, у большинства граждан надежды на 2019 год довольно оптимистичны: 23% уверены, что следующий год обязательно будет лучше, чем нынешний, еще 55% на это надеются, 10% предполагают, что худшего будет больше, и только 1% уверены, что год будет еще хуже.

Отметим, по данным опроса компании Research & Branding Group, в мае 2019 года были удовлетворены своей нынешней жизнью 39% украинцев, в то время как 55% респондентов жизнь не удовлетворяла.