Большинство украинцев поддерживают закон о языке

Фото: митинг под Радой (РБК-Украина)

На Западе Украины и в Киеве поддержка значительно выше, чем на Востоке

Подавляющее большинство населения Украины (83%) хорошо осведомлены или кое-что знают о законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который вступает в силу 16 июля. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens.

По данным опроса, из тех, кто знает о законе, 59% в целом поддерживает его принятие, тогда как против 27%.

На Западе Украины поддержка закон достигает 85%, на Севере - 71%, в Киеве - 67%, в Центре - 57%.

В то же время на Юге и Востоке большинство выступают против закона. Поддерживают на Юге 26% респондентов, на Востоке - 29%.

Полевой этап данной волны Омнибуса проводился 3-18 июня 2019 года. Выборка Omnibus составляет 1000 человек в возрасте от 16 лет. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,2%.

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу во вторник, 16 июля. Закон закрепляет за украинским языком статус единственного государственного. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозные обряды.

Однако некоторые нормы вступят в силу с отсрочкой. В июле 2021 года вступят силу требования к уровню владения языком для получения гражданства Украины, которые определит Нацкомиссия по стандартам государственного языка, и, соответственно, норма об экзамене. Также на два года отсрочили выдачу сертификатов об уровне владения государственным языком топ-чиновникам, депутатам и т. д.