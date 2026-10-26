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80-річний Лула вчетверте став президентом Бразилії після поразки в першому турі

03:50 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: Лула вчетверте переміг на президентських виборах у Бразилії (Getty Images)

Чинний президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва переміг у другому турі виборів сенатора Флавіо Болсонару і здобув четвертий термін. Після підрахунку майже 99% голосів він набрав 51,75%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, The Guardian.

За Лулу проголосували 51,75% виборців, за Болсонару - 48,25%. Перевага чинного президента становить близько 4,3 млн голосів.

На початку жовтня Лула програв перший тур, поступившись суперникові приблизно 2,2 млн голосів. Відтоді, як у 1980-х у Бразилію повернулася демократія, кандидат, який посів друге місце в першому турі, жодного разу не вигравав другий.

Головним козирем Лули стала явка. У першому турі рекордні 21% виборців не прийшли на дільниці, і це вдарило саме по його прихильниках, які часто живуть далеко від них. У другому турі неявка знизилася до 19,2%.

Напередодні голосування прихильники Лули провели два наймасовіші мітинги: понад мільйон людей зібралися на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро, ще більше - на проспекті Пауліста в Сан-Паулу.

Хто такий Флавіо Болсонару

45-річний сенатор - син колишнього президента Жаїра Болсонару, якого Лула переміг на виборах 2022 року. Згодом Болсонару-старшого засудили до 27 років ув'язнення за спробу державного перевороту, зараз він перебуває під домашнім арештом. Його син у разі перемоги, як очікувалося, міг би домогтися звільнення батька.

Поразка Болсонару - удар і для президента США Дональда Трампа, головного міжнародного союзника цієї родини. Трамп розраховував, що Бразилія поповнить список країн Латинської Америки з лідерами, які його підтримують, серед них Аргентина, Чилі, Еквадор і Колумбія.

Лулі у вівторок виповниться 81 рік. Колишній робітник і профспілковий лідер уперше став президентом у 2002 році, після трьох невдалих спроб. Відпрацювавши два терміни поспіль, він повернувся до влади в 2022-му.

Щодо війни в Україні Лула тримає власну позицію. У квітні він заявив, що "Байден і Путін помилилися", але наголосив, що Бразилія ніколи не підтримувала Росію і не визнавала окупацію українських територій. Водночас він незмінно виступає за завершення війни шляхом переговорів.

У червні президент Володимир Зеленський попросив Лулу допомогти з переговорним процесом і тиском на Путіна. Під час розмови бразильський лідер, за словами в Офісі президента, запропонував кілька ідей, як активізувати дипломатію.

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Лула да СилваБразилія