RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

80-летний Лула в четвертый раз стал президентом Бразилии после поражения в первом туре

03:50 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: Лула в четвертый раз победил на президентских выборах в Бразилии (Getty Images)

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре выборов сенатора Флавио Болсонара и получил четвертый срок. После подсчета почти 99% голосов он набрал 51,75%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, The Guardian.

За Лулу проголосовали 51,75% избирателей, за Болсонару - 48,25%. Преимущество действующего президента составляет около 4,3 млн. голосов.

В начале октября Лула проиграл первый тур, уступив сопернику примерно 2,2 млн. голосов. С тех пор, как в 1980-х в Бразилию вернулась демократия, кандидат, занявший второе место в первом туре, ни разу не выигрывал второй.

Главным козырем Лулы стала явка. В первом туре рекордные 21% избирателей не пришли на участки, и это ударило именно по его сторонникам, часто живущим далеко от них. Во втором туре неявка снизилась до 19,2%.

Накануне голосования сторонники Лулы провели два самых массовых митинга: более миллиона человек собрались на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, еще больше - на проспекте Паулиста в Сан-Паулу.

Кто такой Флавио Болсонару

45-летний сенатор - сын бывшего президента Жаира Болсонара, которого Лула победил на выборах 2022 года. Впоследствии Болсонар-старший приговорен к 27 годам заключения за попытку государственного переворота, сейчас он находится под домашним арестом. Его сын в случае победы, как ожидалось, мог бы добиться увольнения отца.

Поражение Болсонара - удар и для президента США Дональда Трампа, главного международного союзника этой семьи. Трамп рассчитывал, что Бразилия пополнит список стран Латинской Америки с поддерживающими его лидерами, среди них Аргентина, Чили, Эквадор и Колумбия.

Луле во вторник исполнится 81 год. Бывший рабочий и профсоюзный лидер впервые стал президентом в 2002 году после трех неудачных попыток. Отработав два срока подряд, он вернулся к власти в 2022 году.

Относительно войны в Украине Лула держит свою позицию. В апреле он заявил, что "Байден и Путин ошиблись", но подчеркнул, что Бразилия никогда не поддерживала Россию и не признавала оккупацию украинских территорий. В то же время, он неизменно выступает за завершение войны путем переговоров.

В июне президент Владимир Зеленский попросил Лулу помочь с переговорным процессом и давлением на Путина. В ходе разговора бразильский лидер, по словам в Офисе президента, предложил несколько идей, как активизировать дипломатию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Лула да СилваБразилия