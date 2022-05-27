Понад 80% громадян на окупованих територіях зберігають проукраїнську позицію, - опитування

Серед респондентів, що зараз проживають на окупованих Росією територіях, 81% дотримуються переважно або цілком проукраїнських позицій. Проросійських позицій дотримуються 9% опитаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС .

Водночас практично всі респонденти, які виїхали з окупованих територій, дотримуються саме проукраїнських поглядів.

Індекс сприйняття російсько-української війни залежно від того, де зараз проживає респондент

Соціологи виділили 8 пар тверджень, які описують різні аспекти війни Росії проти України. У кожній парі одне з тверджень відповідало проросійській позиції, друге твердження - проукраїнській позиції. Респондент мав обрати одне з тверджень і наскільки з ним погоджується.

У цілому по Україні у 7 з 8 випадків не менше 85% респондентів стверджували, що поділяють саме проукраїнську позицію. У цих же парах не більше 8-9% дотримувалися проросійської інтерпретації.

"Утім, хоча 8-9% можуть видаватися невеликим числом, але насправді в абсолютному вимірі це близько 2 млн громадян України", - зазначають соціологи.

Індекс сприйняття російсько-української війни

Змістовно ж це означає, що не менше 85% респондентів вважають, що в Україні немає утисків російськомовного населення (зокрема, так вважають 85% етнічних росіян і 90% російськомовних жителів України), що Україна має власну довгу історію становлення та державності (а не є "штучним" витвором радянської влади), що західні держави не хотіли і не провокували Україну на війну проти Росії, що думки про "нацистів" у владі України є вигадкою, що війна почалася через прагнення Росії підкорити Україну (а не через справедливі претензії), що російські війська навмисно атакують цивільну інфраструктуру та цивільних осіб, що російська армія в першу чергу винна у руйнації цивільної інфраструктури і жертвах серед мирного населення.

Відносно найменше згоди щодо уявлень, якими є прагнення жителів Донбасу. Проте, навіть у цьому випадку 73% вважають, що більшість жителів Донбасу прагнуть залишатися частиною України (стільки ж - 73% - самих жителів Донбасу кажуть, що більшість хоче лишатися в Україні), а 17% думають, що більшість хоче приєднатися до Росії чи бути незалежними.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 19-24 травня 2022 року серед 2009 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.