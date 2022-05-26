Как изменилось отношение украинцев к России после начала войны: данные опроса

В середине мая лишь 2% граждан Украины хорошо относятся к России, в то время как 92% - плохо. Но 2% - это около 500 тысяч человек, то есть достаточно существенное количество в абсолютном измерении.

Как отмечают социологи, за последние 3 года до полномасштабного вторжения прослеживалось постепенное снижение положительного отношения к России, но даже несмотря на несколько месяцев подряд эскалации возле границ Украины 34% населения Украины в начале февраля 2022 года хорошо относились к России (в одной из публикаций в конце 2021 года отмечалось, что в основном это было связано с восприятием "России" как "обычных россиян").

В рамках методического эксперимента КМИС повторно опросил 513 респондентов-участников "Омнибуса", проведенного в начале февраля 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения. Для этих респондентов было известно, каким было их отношение к России в начале февраля, а сейчас повторили тот же вопрос. Среди тех, кто имел и раньше плохое отношение к России, 97% продолжают его иметь (хотя 3% сейчас выбрали вариант "трудно сказать").

Кардинальным является изменение взглядов тех, кто имел хорошее отношение к России и тех, кто имел неопределенное отношение к ней. Так, 80% тех, кто раньше хорошо относился к России, теперь плохо относятся к ней. Меньше чем каждый десятый сохранил положительное отношение к России, хотя еще 12% решили сейчас ответить "не определились".

Среди же тех, кто имел неопределенное отношение к России, 97% сейчас уже плохо к ней относятся.

Во всех регионах Украины абсолютное большинство жителей плохо относятся к России, в частности, на юге 90% плохо относятся, на востоке - 85% (в то время, как в начале февраля, соответственно, 45% и 53% хорошо относились к России). Относительно больше всего продолжают хорошо относиться к России на востоке - 4%.

Абсолютное большинство граждан - 82% - которые продолжают проживать на оккупированной после 24 февраля 2022 года территории негативно относятся к России, и лишь 6% положительно относятся к ней.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 13-18 мая 2022 года среди 2000 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, которые выехали за рубеж после 24 февраля 2022 года.