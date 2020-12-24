По 8 тысяч гривен получили еще 75 тысяч ФОПов и наемных работников

Пенсионный фонд продолжает выплаты материальной помощи в размере 8000 гривен, введенной из-за карантина. По состоянию на 24 декабря 2020 года 354,7 тысячам человек профинансировано 2,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Таким образом, за последние двое суток карантинные выплаты получили еще 74,39 тысяч человек.

Из тех, кто по расчетам Минсоцполитики, имеет право на единовременную компенсацию, деньги уже получили половина.

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины 22 декабря начал финансирование единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в размере 8000 гривен. Выплаты осуществляются тем, кто уже подал заявки. На 22 декабря 2020 года Пенсионным фондом Украины 280,3 тысячам человек профинансировано 2,243 млрд грн.

По расчетам Минсоцполитики, за одноразовой помощью могут обратиться 712 тысяч человек.

Отметим, в Украине ввели три программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые пострадали от карантина. Перечень таких ВЭД утвержденный Кабинетом министров Украины. Заявки необходимо подавать через портал "Дія" до 31 декабря.

Национальный банк Украины отменил плату за услуги в Системе электронных платежей (СЭП) при выплате материальной помощи ФОПам и наемным работникам.