НБУ освободил карантинную помощь по 8 тысяч от комиссии в системе платежей

Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)

Деньги ФОПам и наемным работникам поступят в полном объеме

Национальный банк Украины отменил плату за услуги в Системе электронных платежей (СЭП) во время выплаты материальной помощи ФОПам и наемным работникам. Средства будут перечислять Пенсионный фонд со счета в Ощадбанке.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, выплата такой единовременной материальной помощи будет осуществляться со счета Пенсионного фонда Украины, открытого в АО "Ощадбанк". Этот банк будет перечислять средства на банковские счета граждан, которые они отметили в заявлении на получение помощи.

Также бесплатными будут и операции по возврату банками незачтенных сумм средств материальной помощи по определенным причинам.

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины 22 декабря начал финансирование единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в размере 8000 гривен. Выплаты осуществляются тем, кто уже подал заявки. Пенсионным фондом Украины профинансированы 2 242,8 млн грн для 280,3 тысяч человек.

Напомним, в Пенсионном фонде подсчитали, что выплаты карантинных 8 тысяч гривен могут получить свыше 1 млн человек.