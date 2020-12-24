По 8 тисяч гривень отримали ще 75 тисяч ФОПів та найманих працівників

Пенсійний фонд профінансував продовжує виплати матеріальної допомоги в розмірі 8000 гривень, запровадженої через карантин. Станом на 24 грудня 2020 року 354,7 тисячам осіб профінансовано 2,8 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Таким чином, за останні дві доби карантинні виплати отримали ще 74,39 тисяч осіб.

Із тих, хто за розрахунками Мінсоцполітики, має право одноразову компенсацію, гроші вже в отримали половина.

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України 22 грудня розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам в розмірі 8000 гривень. Виплати здійснюються тим, хто вже подав заявки. На 22 грудня 2020 року Пенсійним фондом України 280,3 тисячам осіб профінансовано 2,243 млрд грн.

За розрахунками Мінсоцполітики, за одноразовою допомогою можуть звернутися 712 тисяч осіб.

Відзначимо, в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які постраждали від карантину. Перелік таких ВЕД затверджений Кабінетом міністрів України. Заявки необхідно подавати через портал "Дія" до 31 грудня.

Національний банк України скасував плату за послуги у Системі електронних платежів (СЕП) під час виплати матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам.