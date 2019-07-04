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В Карпатах массово отравились туристы

Новости » Происшествия    04.07.2019 - 12:24
В Карпатах массово отравились туристы
Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

С отравлением госпитализированы 8 человек

В Ивано-Франковской области с пищевым отравлением госпитализированы восемь туристов из Одесской и Кировоградской областей, из них - трое детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на  управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Как сообщается, группа туристов в составе 13 человек отдыхала на полонине Крынта вблизи села Замагора в Верховинском районе.

"Первое сообщение об ухудшении состояния здоровья у людей спасатели получили вечером 3 июля. Скорая медицинская помощь госпитализировала четверых пострадавших в Верховинскую ЦРБ" - сообщают в облгосадминистрации.

По информации ОГА, в течение ночи в больницу доставили еще четверых туристов.

По состоянию на 5 часов утра 4 июля в больницу с предварительным диагнозом - острый гастроэнтероколит, средней степени тяжести, госпитализированы восемь человек, из них трое детей, жителей Одесской и Кировоградской областей, которые находились в горной местности на территории Верховинского района.

Как сообщало РБК-Украина, в Коблево, Николаевской области, в детском лагере "Салют", жертвами сильного пищевого отравления стали почти 40 детей. Дети пожаловались на расстройство пищеварения после обеда в столовой лагеря.

Напомним, ранее сообщалось, что 11-летняя девочка попала в реанимацию из-за отравления рыбой.

 

 

Отравление детей в Николаевской обл.: в ОГА рассказали о состоянии пострадавших В Николаевской области массово отравились дети
Новости Украины отравление
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