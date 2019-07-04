ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Карпатах масово отруїлися туристи

Новини » Надзвичайні події    04.07.2019 - 12:24
У Карпатах масово отруїлися туристи
Ілюстративне фото (facebook.com/screennews.ad)

З отруєнням госпіталізовано 8 осіб

В Івано-Франківській області з харчовим отруєнням госпіталізовано вісім туристів з Одеської та Кіровоградської областей, з них - троє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Як повідомляється, група туристів у складі 13 осіб відпочивала на полонині Кринта поблизу села Замагора у Верховинському районі.

"Перше повідомлення про погіршення стану здоров'я у людей рятувальники отримали увечері 3 липня. Швидка медична допомога госпіталізувала чотирьох потерпілих у Верховинську ЦРЛ" - повідомляють в облдержадміністрації.

За інформацією ОДА, протягом ночі в лікарні доправили ще чотирьох туристів.

Станом на 5 годину ранку 4 липня в лікарні з попереднім діагнозом - гострий гастроентероколіт середнього ступеня тяжкості госпіталізовані восьмеро осіб, з них троє дітей, жителів Одеської і Кіровоградської областей, які перебували в гірській місцевості на території Верховинського району.

Як повідомляло РБК-Україна, в Коблево, Миколаївської області, в дитячому таборі "Салют", жертвами сильного харчового отруєння стали майже 40 дітей. Діти поскаржилися на розлад травлення після обіду в їдальні табору.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11-річна дівчинка потрапила в реанімацію через отруєння рибою.

 

 

Отруєння дітей у Миколаївській обл.: в ОДА розповіли про стан постраждалих У Миколаївській області масово отруїлися діти
Новини України отруєння
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся