8 тривожних сигналів, що новий партнер вас просто використовує: він не планує нічого серйозного

У перші тижні стосунків все може здаватися красивою казкою. Але інколи за романтичними меседжами ховається банальна маніпуляція.

Ось як зрозуміти, що вас хочуть використати:

Надмірна поспішність

"Я тебе кохаю" на другому побаченні? Пропозиції жити разом через тиждень? Тримайте голову холодною - це може бути банальна схема швидкої "зачіпки".

"Він називає вас "коханням усього життя" вже на другому тижні спілкування? Будьте обережні, бо швидке зближення може бути маніпулятивною технікою, щоб створити ілюзію близькості та отримати вигоду", - попереджає експерт.

Розмови тільки про вигоду

Занадто швидко починають звучати теми грошей, статусу, зв'язків чи інших ваших ресурсів? Прямий натяк, що ви цікаві не як особистість.

Випрошування чи натяки на допомогу

Фінансова підтримка, житло, допомога "у скрутній ситуації" - якщо прохання з'являються ще до того, як ви встигли нормально один одного пізнати, варто задуматися.

"Якщо вашим стосункам декілька тижнів або місяців, і він вже часто позичає або натякає на допомогу - це поганий сигнал. Просити гроші, житло, послуги у нової людини - це зовсім не про почуття, а про розрахунок. А він просто тестує межі дозволеного", - каже Віталій Курсік.

Ви даєте, він бере

Час, гроші, увага, підтримка - але все йде в основному від вас. Партнер не поспішає відповідати взаємністю.

"Стосунки мають бути взаємними, а не схожими на односторонню благодійність. Якщо ви витрачаєтеся буквально чи емоційно, а у відповідь - пустота, то це сигнал", - каже коуч.

Відсутність щирого інтересу

Людина багато говорить про себе, але майже нічого не запитує про вас? Бо ви - "проєкт", а не партнер.

"Ваші мрії, робота, проблеми, друзі - усе залишається без уваги. Він не пам'ятає деталей, не виявляє емпатії. Йому важливі не ви особисто, а те, яку функцію ви виконуєте", - пояснює фахівець.

Маніпуляції почуттями

"Ти ж мене розумієш", "Я тобі довіряю", "Без тебе мені ніяк" - і все це, щоб отримати від вас щось конкретне.

Різкі зміни у поведінці

Спочатку захоплення, потім відсторонення, потім знову солодкі обіцянки. Це - нестабільна гра для досягнення своєї мети.

"Будьте обережні, оскільки цей метод найбільше люблять саме маніпулятори. Гра у "холодно-гаряче" дуже швидко прив'язує людину і змушує втратити голову", - каже Віталій Курсік.

Ігнорування ваших кордонів

Порушення особистого простору, нав'язування - все це теж спосіб "продавити" вас емоційно.

Ви постійно відчуваєте себе винними або зобов'язаними

Класичний спосіб, щоб швидко змусити робити те, чого ви не хочете. Якщо ви ставите межі, він ображається, звинувачує або ігнорує.

"Якщо вже на старті вам здається, що щось тут "не чисто" - не зраджуйте собі. Здорові стосунки не будуються на тиску, хитрощах і корисливості", - резюмує експерт.